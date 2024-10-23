TUSAŞ tesisleri içerisindeki okuldan tahliyeler yapıldı

İHA

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından, tesis içerisindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

AİLELER DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Öğrenciler, çok sayıda servis aracıyla ailelerine teslim edildi. Tahliye işlemlerine güvenlik güçleri, sınıf öğretmenleri ve sınıf anneleri de katıldı.

Bu süreçte bazı aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sırasında gözyaşlarına engel olamadı.

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