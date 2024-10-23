Haber Merkezi
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.
ANKA TUSAŞ'IN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası TUSAŞ üzerinde ANKA uçuş gerçekleştiriyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış