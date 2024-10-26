Türkiye TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı.
Geçtiğimiz günlerde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.
Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı yeni açıklamalarda bulundu.
YARALILARDAN 15'İ TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.
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