TUSAŞ'a terör saldırısına yayın yasağı getirildi

Teröristler, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerini hedef alarak bombalı bir saldırı düzenlendi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında konan yayın yasağına dair kararı paylaştı.
"MAHKEME TARAFINDAN YAYIN YASAĞI ALINDI"
Ebubekir Şahin, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.
"TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE VE GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"
Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.
YAYIN YASAĞINA UYMAYANLARA EN AĞIR YAPTIRIMLAR
Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.
İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.
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