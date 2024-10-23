TUSAŞ'a terör saldırısına yayın yasağı getirildi

Teröristler, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerini hedef alarak bombalı bir saldırı düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında konan yayın yasağına dair kararı paylaştı.

"MAHKEME TARAFINDAN YAYIN YASAĞI ALINDI"

Ebubekir Şahin, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.