TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki havalimanları alarmda

DHA

Türkiye, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde dün canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası Türkiye genelinde yeni güvenlik tedbirleri alınıyor.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bu kapsamda, terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler, turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

Ayrıca, alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.

Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

"YOLCULARIMIZIN UÇUŞLARINDAN EN AZ ÜÇ SAAT ÖNCE TERMİNALE GELMELERİ ÖNERİLMEKTEDİR"

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: