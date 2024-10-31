TUSAŞ'a yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristin ağabeyinin güvenlik amirliği yaptığı ortaya çıktı

İHA

Tüm Türkiye, TUSAŞ'a yönelik saldırı ile sarsıldı.

Saldırı sonrası yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı sonrası 5 vatandaşımız şehit oldu ve 22 kişi ise yaralandı.

Yaşanan son gelişmede ise canlı bomba olarak kendisini patlatan İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyinin, 13 yıldır Çiğli Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.

SALDIRI SONRASI İŞE GELMEYİ BIRAKTI

Ağabey Davut Alçiçek’in, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı ve hain saldırı sonrası işe gelmeyi bıraktığı öğrenildi.

Ayrıca, yaşananlar sonrası teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkartıldığı da bildirildi.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hain saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik yeni bilgileri paylaşmıştı.

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki teröristin terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu duyurmuştu.