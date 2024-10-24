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AA

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) hain bir terör saldırısına hedef oldu.

Kahramankazan Ankara yerleşkesine düzenlenen saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası, şehit olan vatandaşların kimlikleri belirlendi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALMAK İÇİN ORADAYDI

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

TAKSİCİYİ ŞEHİT EDİP BAGAJA SAKLADILAR

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

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