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AA

Türkiye'yi sarsan saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu ve 22 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki teröristin terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

HDP ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına katıldığı açıklanan Mine Sevjin Alçiçek'in, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hakkari’de 2014'te HDP Merkez İlçe Başkanlığında yöneticilik yaptığı belirtilen terörist Alçiçek'in, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen yürüyüş ve açıklamalara da katıldığı tespit edildi.

ABDULLAH ÖCALAN'IN LEHİNE DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE YER ALDI

Kent merkezinde 7 Nisan 2015'te bir, 19 Haziran 2015'te iki ve 26 Haziran 2015'te de bir teröristin cenazesine katıldığı görüntülerle saptanan Alçiçek'in, 22 Haziran'da ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşte yer aldığı belirlendi.

Alçiçek'in, 14 Ağustos 2015’te Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP'li yöneticilerin yaptığı sözde "özyönetim" açıklamasına da katıldığı kaydedildi.

2015'TEN BU YANA ARANIYOR

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015'te katıldığı yasa dışı gösteri ve eylemler nedeniyle Alçiçek hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, firari olan Alçiçek'in 20 Ağustos 2015'ten bu yana arandığı bildirildi.



