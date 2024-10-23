TUSAŞ tesislerine hain saldırı...
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 4 vatandaş şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan tesise saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, teröristlerin ellerinde silah ve sırt çantalarıyla binanın içine girdikleri anlar yer alıyor.
Görüntülerde teröristlerden birinin kadın olduğu görülüyor.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
TUSAŞ'ın tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
PKK MENSUBU
Teröristlerin PKK terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
Erkek teröristin 1992 doğumlu Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
Diğer kadın teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
KULLANDIKLARI SİLAHLAR BELLİ OLDU
Saldırının ardından teröristlerin kullandığı taktik ve mühimmatlar tek tek incelendi.
Görüntülere göre, saldırıda PKK terör örgütünün sıklıkla kullandığı bilinen AKS-74U optikli kompakt silahlar kullanıldı.
ÖZEL EĞİTİLMİŞLER
Saldırı görüntülerinde yapılan incelemede teröristlerin özel eğitimli olduğu anlaşılıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış