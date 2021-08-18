15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıkan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, Mart 2023'te hangardan çıkacak.

Türkiye’nin savunma sanayii, dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla attığı adımlarla gelişimini sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İstanbul’da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te ürün segiledi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK SERGİLENDİ

TUSAŞ tarafından fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye’nin bekâ projesi 5’înci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak’ı sergileniyor.





SAVUNMA SANAYİİNDE GELİNEN AŞAMA ORTAYA ÇIKTI

TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor.

TUSAŞ'ın geliştirdiği Milli Muharip Uçak, IDEF'te görücüye çıktı VİDEO











HÜRJET DE FUARDA

Tüm hava platformlarının yanı sıra HÜRJET Simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye’nin milli uzay programında önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de IDEF’te sergiliyor.





NEREDEYSE BÜTÜN ÜRÜNLER SEGİLENDİ

TUSAŞ’ın fuarda sergilediği projeleriyle ilgili bilgi veren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, ‘’TUSAŞ olarak fuarda hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Başta Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz ANKA , ATAK 2, Hürkuş, Aksungur İHA sergilediğimiz ürünler arasında.





MİLLİ MUHARİP UÇAK, MART 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçak şu anda gereksinimlerini tamamlama fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz. Ön tasarım fazı ve detay tasarım fazı ile çalışmalarımızı tamamlayacağız. MMU’yu 2023’ün Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.





"SAVUNMA SANAYİİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

2029 yılında ise hava kuvvetlerimizin envanterine uçağımızı sokmayı hedefliyoruz. MMU önemli mühimmatları taşıyabilecek, siber güvenlik gibi özellikler uçağımızın yazılımında olacak. Alt yüklenicilerimiz uçağımıza önemli katkılar yapıyor. Savunma sanayimizin ve hava kuvvetlerimizin gücüne güç katmak için biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.