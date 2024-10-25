TUSAŞ’ın güvenliğiyle ilgili iddialar yalan çıktı

Haber Merkezi

Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde çok önemli adımlar attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği kararlılıkla atılan adımlar sayesinde Türkiye birçok alanda dışa bağımlılık prangalarını kırdı.

Ambargolardan etkilenen Türkiye geride kaldı, dünyaya silah ihracatına başlayan bir Türkiye ortaya çıktı.

Türkiye’nin savunma sanayiinde attığı başarılı adımların engellenmesi için bir takım odaklar aparat terör örgütlerini devreye sokarak milli adımların önüne geçmeye çalışıyor.

Bu nedenle; Türkiye’nin savunma sanayiindeki kalbi sayılabilecek merkezlerden biri olan TUSAŞ, teröristlerin hedefi oldu.

GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN ŞİRKET İDDİALARI

Düzenlenen kalleş saldırının ardından TUSAŞ ile ilgili farklı tartışmalar da gündeme taşınıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, TUSAŞ’ın güvenliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kayınçosu Mustafa Çiftçi’ye ait bir şirket tarafından sağlandığını iddia etti.

YALAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Çiftçi söz konusu özel güvenlik şirketinin sahibi değil.

Çiftçi’nin şirkette herhangi bir yöneticilik görevi de bulunmuyor.

Mustafa Çiftçi, şirkette sadece sözleşmeli olarak çalışan normal bir personel.