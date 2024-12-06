TUSAŞ'ın KAAN paylaşımı: Bir milletin hayallerinin ateşi

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli hava araçları gurur kaynağı...

İlk uçuşunu şubat ayında yapan Millî Muharip Uçak KAAN'ın testleri ve gelişimi sürüyor.

Bu süreç de sık sık Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından paylaşımlarla halka duyuruluyor.

Bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi.

YENİ KAAN PAYLAŞIMI

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından KAAN'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı.

'Afterburner' (jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi) detayına yer verilen paylaşıma dikkat çekici bir not iliştirildi.

BİR MİLLETİN HAYALLERİNİN ATEŞİ

Paylaşımdaki "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" ifadeleri beğeni topladı.

KAAN'IN VÜCUT BULMA SÜRECİ

Mayıs-Kasım 2022 tarihlerinde komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi.

İLK UÇUŞ HEYECANI

17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlandı. İlk uçuşa kadar olan dönemde ilk uçuş için gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütüldü ve uçuş öncesi testler tamamlandı. Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek konfigürasyon için hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni boyalı haliyle ilk uçuşunu yapan KAAN'ın teknik özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

"Maksimum seyir hızı: 1,8 Mach. İrtifa tavanı: 55 bin ft. Güç limitleri : +9g/-3,5g. Dahili silah yuvası. Süperseyir kabiliyeti. Düşük radar izi. Çoklu görev profili. Hava-hava kabiliyeti Hava-kara kabiliyeti."