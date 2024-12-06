TUSAŞ'ın KAAN paylaşımında 'Afterburner' detayı

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TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın seri üretimine ilişkin çalışmaları devam ediyor..

Bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi.

KAAN PAYLAŞIMINDA 'AFTERBURNER' DETAYI

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından KAAN'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı.

'Afterburner' (jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi) detayına yer verilen paylaşımda, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" ifadelerine yer verildi.