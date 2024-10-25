DHA
Türkiye, geçtiğimiz gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan hain saldırıyla sarsıldı..
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
5 ŞEHİT 22 YARALI
Saldırıda 5 kişi şehit olurken, biri ağır 22 kişi ise yaralandı..
TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.
Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı ile geldiği anlaşıldı, özel harekatın operasyonu sırasında teröristler kendilerini patlattı.
TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Alçak terör saldırısı sonrası TUSAŞ çalışanları teröre tepki göstererek çalışmalarını sürdürdü..
Bu kapsamda bugün TUSAŞ'a çalışmaya gidenler, Nizamiye girişine asılan Türk bayrağıyla karşılandı..
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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