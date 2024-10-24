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İHA

Ankara’da yer alan savunma sanayiimizin önemli kurumlarından TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, biri kadın biri erkek, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Hain saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri de artırılmaya başlandı.

AYRI BİR KONTROL NOKTASI KURULDU

Mesai saatinin başlaması ile çalışanlar Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine gelirken, jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILIYOR

Giren araçlarda bulunanlara yönelik kimlik kontrolü yapılırken, gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise içeri alınmıyor. Tesis içine girmek isteyen taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.