İHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi ise yaralanmıştı.
Ağır silahlar kuşanan teröristler, önce bindikleri taksinin şoförü Murat Arslan'ı şehit etmişti.
NAAŞI ASKERİ TÖRENLE ALINDI
Ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı.
Düzenlenen askeri törene Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Törende, şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'da bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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