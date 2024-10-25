AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Düzenlenen hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız ise yaralandı.

Şehit olanlardan birisi de Zahide Güçlü Ekici'ydi...

TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Sipariş edilen çiçeği Eryaman'dan TUSAŞ'a götüren Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu.

"DİREKT TUSAŞ'A GİTTİK"

Özdemir, yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade etti.

Özdemir, şunları söyledi:

Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi. Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz. O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ'a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık.

"KIRMIZI GÜL VE ÇİKOLATAYI POSTA MERKEZİNE BIRAKTIK"

TUSAŞ'a saat 15.00'te ulaştığını ve Ekici için sipariş edilen dahil 4-5 çiçeği saldırının meydana geldiği kapıdaki posta dağıtım merkezine bıraktığını söyleyen Özdemir, Ekici'yi saat 15.06'da aradığını, evlilik yıl dönümü hediyesi kırmızı gülleri ve çikolatayı posta merkezine bıraktığını söylediğini ifade etti.

"HAYATIMIN EN ACI SİPARİŞİ"

Saldırıyı duyunca şoka girdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: