TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Haber Merkezi
Türk savunma sanayiinin önemli noktalarından biri olan TUSAŞ'ta ne yazık ki bir terör eylemi gerçekleşmişti.
Saldırıda savunma sanayii çalışanları hedef alınmış, 5 vatandaşımız şehit olmuş ve 22 kişi de yaralanmıştı.
Hain saldırının ardından yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmıştı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yaralı vatandaşlarımızla ilgili bir açıklama yapıldı.
"22 KİŞİDEN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi.
5 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış