TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Haber Merkezi

Türk savunma sanayiinin önemli noktalarından biri olan TUSAŞ'ta ne yazık ki bir terör eylemi gerçekleşmişti.

Saldırıda savunma sanayii çalışanları hedef alınmış, 5 vatandaşımız şehit olmuş ve 22 kişi de yaralanmıştı.

Hain saldırının ardından yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yaralı vatandaşlarımızla ilgili bir açıklama yapıldı.

"22 KİŞİDEN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: