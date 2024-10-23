TUSAŞ'taki patlama sonrası DEM Parti'den ilk açıklama

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi.

Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan saldırının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırının ardından TBMM'de konuştu.

PROVAKASYON DEDİLER

Temelli yaptığı açıklamada saldırıları provakasyon olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

"ŞİDDETTEN KURTULMAK İSTERKEN BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Sezai Temelli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Bu ülkede bir kaç haftadır çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bunun çok çok önemli bir kısmı Türkiye toplumun beklentilerine yanıt veriyor. Türkiye toplumu bu savaş şiddet ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

Zamanlaması manidar. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı ısrarla inatla toplumun beklentisi olan barış içinde olan beklentisine yanıt vermek zorundayız .Geç kaldığımız her adım yitip giden canlara mal olmaktadır. Ben bu olayı bir daha kınıyorum.

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