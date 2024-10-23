Yılmaz Tunç: TUSAŞ'taki saldırıda 9 savcı görevlendirildi

Haber Merkezi
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.
Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı.
Çatışma çıkarken Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi.
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.
9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Tunç açıklamasında, "(TUSAŞ'a) Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.
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