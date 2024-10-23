Haberler



Gündem



Yılmaz Tunç: TUSAŞ'taki saldırıda 9 savcı görevlendirildi

Yılmaz Tunç: TUSAŞ'taki saldırıda 9 savcı görevlendirildi Adalet Bakanı Tunç, "(TUSAŞ'a) Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi.