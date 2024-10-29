TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişi tespit edildi

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Türkiye, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı ile sarsıldı.

Geçtiğimiz günlerde, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN GÖRÜNTÜLER

TUSAŞ'ı hedef alan hain terör saldırısının ardından sosyal medyada yalan bilgi yayanlar için yargı süreci devam ediyor.

30 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde, 30 kişi tespit edildi.

Rehine görüntülerini paylaşanlarla ilgili de soruşturma belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Twitter (X) mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ saldırısı sonrası yapılan yayınlar konusunda düzenleme yapılacağı sinyali de verdi.

Erdoğan, görüntülerin "filtresiz" yayımlanmasını da eleştirip, "Kurumların hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor.” demişti.

YARGIDA YENİ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇECEK

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve yargıda yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi.

Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını kaydeden Tunç, "Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şeklini ele alıyoruz, onu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık olan suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi. Tüm bunlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek." diye konuştu.

Bakan Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldıracak düzenlemelere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: