DHA

Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde önemli eserlerinden biri de ANKA...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA 3'ün test uçuşları devam ediyor.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor.

'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.

"EBED BİZİMDİR"

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, ‘Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)