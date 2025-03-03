Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde önemli eserlerinden biri de ANKA...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA 3'ün test uçuşları devam ediyor.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor.

'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.

"EBED BİZİMDİR"

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, ‘Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadelerine yer verildi.