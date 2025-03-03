DHA
Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde önemli eserlerinden biri de ANKA...
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA 3'ün test uçuşları devam ediyor.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor.
'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.
"EBED BİZİMDİR"
2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, ‘Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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