TUSAŞ'tan büyük hamle: ANKA Kazakistan'da üretilecek

Türk savunma sanayinde son dönemde yapılan yatırımlar hız kazandı. İmzalanan anlaşma sonucu ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da üretilecek.

Savunma sanayinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye'nin havacılık merkezi TUSAŞ, İnsansız Hava Aracı üretiminde dışa bağımlılığı sonlandırmak ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yürüttüğü projelerde, önemli bir aşama geride bırakıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçtiğimiz yıl ANKA İnsansız Hava Aracı’nın ihracat anlaşmasına imza attığı Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza attı.

ANKA Kazakistan'da üretilecek

TUSAŞ ile Kazakistan şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan’da ortak olarak üretilecek. Üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

Kazakistan üretim üssü haline gelecek

ANKA İnsansız Hava Aracı‘nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan’da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan‘ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

"Savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak"



İHA'nın haberine göre, açıklamada bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



