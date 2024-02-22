TUSAŞ'tan KAAN paylaşımı: Günaydın Pistten teker kesmesiyle dünyanın gündemine oturan milli muharip uçağı KAAN için yurt genelinde kutlamalar ve tebrikler devam ediyor. Uçağın üreticisi TUSAŞ'ın günaydın paylaşımı beğeni topladı.

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ensonhaber.com

Türkiye savunma sanayiinde kritik bir evreyi geride bıraktı.

Uzun süredir beklenen bir uçuş gerçekleşti.

Milli Muharip Uçak KAAN havalandı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, pistten teker kesti.

Milli savaş uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek Türk semaları ile buluştu.

Türkiye'nin gündemine oturan bu kutlu gün dünyada da gündem oldu.

Türk havacılığında bir devrin başlangıcı olarak 5. nesil bir savaş uçağının ilk kez pistten teker kesmesinin sevinci hala yaşanıyor.

TUSAŞ'tan KAAN'lı 'günaydın' paylaşımı

Bu kapsamda art arda gelen tebrik ve sevinç paylaşımlarına TUSAŞ da katıldı.

Sabah saatlerinde kurumdan yapılan paylaşımda KAAN'ın pistte ilerlediği anların tek plan görüntüsü kullanıldı.

Kadraja soldan girip sağdan çıktığı ikonik anlar beğeni topladı.

TUSAŞ, paylaşımına "Günaydın" notunu düştü ve Türk bayrağı emojisi kullandı.