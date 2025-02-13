Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da katılımcılara hitap etti.

Turan, konuşmasının büyük bir kısmını kamuoyunda gündem olan konulara ayırırken, kullandığı cümleler ve tonlama eski Türkiye'de hükümeti hedef alan iş insanlarını hatırlattı.

"GÜNDEM ÇOK AĞIR"

Önceden hazırlanmış yazılı metinden konuşmasını okuyan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Gündem çok ağır. Hangi birisini sayayım... Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın.

Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlere açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 sene önceki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor.

Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti ve iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan olaylarda ya failler bulunmuyor ya da kısa sürede serbest bırakılıyor.

Kamuoyunda suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor. İster seçimle, ister atama ile gelen kamu görevlilerinin görevlerinden alınmasının yeni örneklerine şahit oluyoruz. Üstelik yeni yasal düzenlemelerle kamu görevlilerinin Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevden alınması ve TMSF'nin şirketlere kayyum olarak atanması mümkün oluyor.

"ÖRGÜT KURMAK ŞİRKET KURMAKTAN DAHA KOLAY"

Yolsuzluk, dolandırıcılık, kara borsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay. Kadın cinayetlerinin de çocuk tacizlerinin de sonu gelmiyor. Nedir bu tırmanma? Biz niye bu hale geldik? Hangisini ele alsak aylarca konuşmamız gerekir. Tüm bu sorunların arkasında hukuka olan güvenin sarsılması var.

"MODERN DEVLETİN TEMELİNDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDIR"

Hep söyledik hep söyleyeceğiz, modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Devlet de hukukla bağlıdır. Her kademede yönetim keyfi değil hukukla yapılır.

"HUKUKA GÜVEN OLMAZSA İSTİKRAR VE GÜVEN OLMAZ"

Burada sorun varsa her yerde sorun çıkar. Hukuka güven kalmazsa, güvensizlik, belirsizlik ve istikrarsızlık her yere sirayet eder. Sistemik risk oluşur. Günü kurtarmak mümkün olsa sa yarınlar tehlikeye girer.

Biz sanayici ve iş insanlarıyız. TÜSİAD üyesiyiz ve her şeyden önce insanız. Ve bu ülkenin vatandaşıyız. İnsani değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir miras değil daha iyi bir gelecek bırakmak isteriz."