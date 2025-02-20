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Haber Merkezi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Genel Kurul toplantısı sonrası yaşananlar, gündemdeki yerini koruyor.

13 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurul toplantısında katılımcılara hitap eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, yaptıkları açıklamalarla tepki çekti.

Tepkiler sonrası hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturma genişletilerek Orhan Turan da dahil edildi.

TÜSİAD'IN İKİ İSMİ İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Turan hakkında da 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatıldı.

Daha sonra adliyeye götürülen Turan ve Aras ifade verdi.

İfade işlemleri tamamlanan TÜSİAD Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Aras ve Turan hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: ADRESİM BELLİ, İŞ İNSANIYIM

Yaşananların ardından soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile Turan ve Aras’ın ifadesine ulaşıldı.

Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtti.

Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etti.

Turan, “Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” dedi.

"BÜTÜN YAKLAŞIM VE ANLATIMLARIM EKONOMİYE ETKİLERİNİN YORUMLANMASI ŞEKLİNDEDİR"

Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade etti.

Aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyanında bulunan Aras, ifadesinde şunları belirtti:

“Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.



Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımlarım ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım.”

Son olarak uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunu, Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aras, yurt dışı çıkış yasağı talebinin hakkında uygulanmamasını istedi.

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