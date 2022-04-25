Petrol
100.67
-5.16%
Euro
15.84
-0.51%
Dolar
14.78
0.22%
Altın
900.83
-1.62%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
587.468
0.64%
BTXN Coin
21.20
-16.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini vurgulayarak asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarına söyledi. 
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 19:46
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 20:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan BloomberHT ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

    Faiz, enflasyon ve asgari ücrete ilişkin konuşan Turan, vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

    "Asgari ücret artışına sıcak bakıyoruz"

    Turan, asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

    Asgari ücretin güncellenmesiyle ilgili hükümetle görüşmeyi düşündüklerini de sözlerine ekleyen Turan, "Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." dedi.

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık ViDEO

    "Hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz, gereken yapılmalı"

    Orhan Turan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli. Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz."

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan dan asgari ücret artışına yeşil ışık #1

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan dan asgari ücret artışına yeşil ışık #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti

    Sakarya'da çatı kazası: Sökmeye çalışırken canından oldu
    3. Sayfa

    Sakarya'da çatı kazası: Sökmeye çalışırken canından oldu

    Görüş Bildir