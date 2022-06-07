TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyonla mücadele vurgusu

Enflasyonla mücadelenin temel öncelik olmasını söyleyen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, gerektiğinde büyümeden taviz verilebileceğini belirtti.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yatırım Zirvesi'ne konuştu.

Koronavirüs salgınına ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı etkilere değinen Turan, global çapta gıda ve lojistik krizi yaşandığını söyledi.

"Enflasyonla mücadelede gerekirse büyümeden taviz verelim"

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin böyle durumlardan çok daha fazla etkilenebildiğini söyleyen Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek olduğunu belirtti.

Açıklamalarına devam eden Turan, enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti.

"Enflasyonla mücadele temel öncelik olmalı"

Enflasyonla mücadelenin temel öncelik olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Orhan Turan, “Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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