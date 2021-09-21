TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: AB’nin sınır bekçisi olmamalıyız

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesinin ilerleme hedeflerine aykırı olduğunu söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, derneğinin düzenlediği Küresel Siyaset Forumu toplantısında konuştu.

Kaslowski'nin hedefinde, hükümetin göç politikaları vardı.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği için sığınmacılar karşı tampon bölge haline geldiğini bunun yanlış olduğunu savunan TÜSİAD Başkanı, AB üyeliği için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE SINIR BEKÇİSİ OLMAMALI"

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin açıklamaları şöyle devam etti:

"Bunun için de öncelikli olarak, söz konusu alışveriş ilişkisinin en temel unsurlarından biri olan göç konusunda Türkiye'nin AB için sığınmacılara karşı tampon bölge tasarımının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin, içine kapanmış bir 'Kale Avrupası'nın sınır bekçisi konumunda, sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi ilerleme hedeflerine aykırıdır. AB tarafının kuruluş ideallerine de aykırı olan bu konu yeniden müzakere edilmelidir."

TÜRKİYE GÖÇMEN KABUL ETMEYECEK

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Türkiye'yi sınır bekçisi olarak tanımladı fakat Türkiye'nin Afgan göçmen akını sonrası politikası oldukça net.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da defalarca Türkiye'nin yeni bir göçmen akınını kabul etmeyeceğini söyledi.