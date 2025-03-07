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Haber Merkezi

TÜSİAD ile ilgili yeni gelişme....

Geçtiğimiz günlerde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmişti.

Toplantıda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da katılımcılara hitap etmişti.

İki isim de yaptığı konuşmaları kamuoyunda gündem olan olaylara ayırmış ve tepki çeken açıklamalara imza atmışlardı.

Bunun üzerine iki isim hakkında da soruşturma başlatıldı.

Başlatılan bu soruşturmanın ardından, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

KAMU DAVASI AÇILDI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, “Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar dava açıldı.

Şüpheliler hakkındaki 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçu ile ilgili soruşturma ayrıca devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURHAN ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında; 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı başlatılan resen soruşturma kapsamında, Her 2 şüpheli hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan dolayı iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, Şüpheliler hakkındaki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili tefrikine karar verilen soruşturma ayrıca devam etmektedir.

NE OLMUŞTU

Soruşturma, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞSAVCILIK: YÖNLENDİRME İÇERİKLİ İFADELER KULLANILDI

Başsavcılık, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın konuşmasında, bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı, bu ifadelerin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu belirtti.

İfade sonrası savcılık iki ismi de yurtdışı çıkış yasağı talebi ile hakimliğe sevk etti.

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.