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Haber Merkezi

Dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmişti.

Toplantıda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da katılımcılara hitap etmişti.

İki isim de yaptığı konuşmaları kamuoyunda gündem olan olaylara ayırdı.

"GÜVEN BUNALIMI YAŞIYORUZ"

Güven bunalımı yaşadıklarını öne süren Aras, “Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Çöken bir sistemdir!” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Aras, "Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor.Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilir kişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler göz altına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor.“ dedi.

KILIÇLI YEMİN TÖRENİNE DEĞİNDİ

Ömer Aras son olarak ise şunları söyledi:

“Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz.”

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile ilgili bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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