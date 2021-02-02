TÜSİAD'dan Boğaziçi'ndeki eylemlere destek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara "Gençlerin sesine kulak verin" sözleriyle destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için başlatılan protestolar, şiddetini artırdı.

Son olarak üniversite önünde eylemciler tarafından Kabe fotoğrafı yere serildi ve Rektörlük binasına işgal girişiminde bulunuldu.

Bazı siyasi parti ve ünlü isimler eylemcilere yanında oldukları yönünde çağrıda bulunurken; Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de (TÜSİAD) destek vermekten geri durmadı.

TÜSİAD, söz konusu protestolar ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

"GENÇLERİN SESİNE KULAN VERİN"

Derneğin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gençler zekaları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir. Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız. Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız.

Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz. Ülkemiz güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişecektir. Genç nesillerin kendi ülkesinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz. ”