TÜSİAD'dan CHP'ye ziyaret! Özgür Özel makamında ağırladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı kabul etti.

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ensonhaber.com

Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişim dalgasıyla CHP'nin başına geçen Genel Başkan Özgür Özel, kabul ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Özel'in makamında misafirleri vardı..

Makine Mühendisleri Odası ve Türk Tabipler Birliği gibi kurumların ardından bir ziyarette Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) geldi.

Özgür Özel TÜSİAD heyetini kabul etti

Genel Başkan Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı makamında ağırladı.

Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.

Sık sık CHP'ye ziyaretlerde bulunan TÜSİAD'ın Başkanı Turan ile yeni Genel Başkan Özgür Özel arasındaki samimi anlar fotoğraflara yansıdı.