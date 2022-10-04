TÜSİAD'dan ekonomi eleştirisi: Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin ekonomide farklı bir tercih ortaya koyduğuna dikkat çekerek "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen “Fed Politikaları Gelişmekte Olan Ekonomileri ve Türkiye'yi Nasıl Etkiliyor?” başlıklı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren Turan, fiyat istikrarı olmadan ekonominin işlemeyeceğini vurgulayarak birinci önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini ifade etti.

TÜSİAD Başkanı'nın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Durgunluğa doğru gidiyoruz"

"Geride bıraktığımız son üç yılda global ekonomi önemli arz şoklarına maruz kaldı. Önce Covid pandemisinin, ardından Rusya-Ukrayna savaşının arz zinciri üzerinde yarattığı tahribatlara şahit oluyoruz. 2023 yılına yaklaştığımız bugünlerde, global ekonomiler bir taraftan oldukça yüksek enflasyonla mücadele ederken, bir taraftan da durgunluğa doğru ilerlemekteler.

Son dönemde enflasyonun beklenenden çok daha uzun bir süre, ısrarlı şekilde yüksek seyretmesi, ABD merkez bankası başta olmak üzere, tüm majör merkez bankalarının para politikasında uzun soluklu olacağını tahmin ettiğimiz bir sıkılaştırmaya gitmesi ile sonuçlanıyor. Özellikle FED'in resesyon olasılığına rağmen fiyat istikrarını önceleyen şahin duruşunu izliyoruz.

"Fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez, önceliğimiz enflasyonla mücadele olmalı"

Unutmayalım ki fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez, hiçbir paydaşa da fayda sağlamaz. Dolayısıyla sağlıklı işleyen, tüm kesimlerin fayda sağladığı bir ekonomi hedefliyorsak, birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olmalı. Bugün G20 ülkelerinin tamamında enflasyonla savaşın öne çıktığı faiz artırımlarına şahit oluyoruz. Enflasyon ile mücadelenin kısa vadede zorlu olacağını, fakat uzun vadeli sağlıklı büyümeye giden tek yol olduğunu kendimize tekrar hatırlatmalıyız.

Enflasyonist baskılar hemen hemen tüm dünyada, gıda ve enerjinin de ötesine yayılıyor. Hizmet sektörüne de yansıyor. İşletmeler daha yüksek enerji, lojistik ve işgücü maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. 2022’nin başlarında ABD'de belirginleşmeye başlayan enflasyonist baskılar, şimdi Euro bölgesi ve Birleşik Krallık'ta da görülüyor, tüm dünyaya yayılıyor.





"Doların kıymet kazanmasının pek çok ekonomi üzerinde kalıcı etkileri olacaktır"

Rusya-Ukrayna savaşını bir kenara koyarsak, küresel büyümeyi yavaşlatan önemli bir diğer faktör, gerçekleşen enflasyonun, hedeflerin çok daha üstünde olması nedeniyle para politikasının agresif şekilde sıkılaştırılması. Elbette global ekonomide finansal koşulların hızlı sıkılaşması ve doların kıymet kazanmasının pek çok ekonomi üzerinde kalıcı etkileri olacaktır.

"Daha çok baskı altında kalma riski taşımaktadır"

İktisadi temelleri güçlü, risk primi düşük, bilançoları sağlam olan ekonomiler bu süreçten çok daha rahat çıkacaklardır. Öte yandan bu sürece halihazırda risk primi yüksek giren ekonomiler, dış borçlanma maliyetleri ve kredi kanalı vasıtasıyla daha çok baskı altında kalma riski taşımaktalar.

"Şartlar leğimize değil"

Küresel ekonomide bol para döneminin azaldığı ve finansman koşullarının geçmişe kıyasla daha zor olacağı bir döneme çoktan girdik. Bu süreç en başta hesaplanandan daha uzun soluklu olabilir. Türkiye bu dönemde, akranlarının aksine, farklı bir politika tercihi ortaya koydu. Unutmayalım ki, yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi. Artık global görünüm de global finansal koşullar da lehimize değil."

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