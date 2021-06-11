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- TUSKON davasında 6 sanığın cezası belli oldu
TUSKON davasında 6 sanığın cezası belli oldu
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu.
- AA
- 11.06.2021 - 11:26
- Güncelleme : 11.06.2021 - 11:46
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davası karar bağlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı.
6 KİŞİYE 6 YIL 3 AY HAPİS
Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre'ye "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.