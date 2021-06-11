Euro
10.1568
-1.18%
Dolar
8.3436
-1%
Altın
507.37
-1.38%
Borsa
1.463
0.41%
Bitcoin
308.871
-1.32%
EXEN Coin
34.90
-2.43%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    TUSKON davasında 6 sanığın cezası belli oldu

    FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu.
    • AA
    • 11.06.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TUSKON davasında 6 sanığın cezası belli oldu

    İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davası karar bağlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı.

    6 KİŞİYE 6 YIL 3 AY HAPİS

    Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre'ye "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.

    TUSKON davasında 6 sanığın cezası belli oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir