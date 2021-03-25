Euro
9.444
0.63%
Dolar
7.967
0.58%
Altın
443.13
0.3%
Borsa
1.415
0.08%
Bitcoin
423.486
-5.85%
EXEN Coin
12.45
-0.71%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    FETÖ'den aranan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, Türkiye’ye getirildi

    Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.
    • AA
    • 25.03.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FETÖ'den aranan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, Türkiye’ye getirildi

    Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir