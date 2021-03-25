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- FETÖ'den aranan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, Türkiye’ye getirildi
FETÖ'den aranan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, Türkiye’ye getirildi
Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.
- AA
- 25.03.2021 - 14:56
- Güncelleme : 25.03.2021 - 15:00
Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.
Ayrıntılar gelecek...