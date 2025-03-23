Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevine götürüldü
Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

SİLİVRİ MARMARA CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltı işleminin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürülen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklama kararıyla Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü