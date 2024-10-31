Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame ortaya çıktı

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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BANKA HESAP HAREKETLERİ, TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

İDDİANAME ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı suçlar iddianamede yer aldı.

TELEFON DÖKÜMANLARI

İddianamede yer alan detaylar şu şekilde:

1) Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Elde Edilen Doküman içeriğinde Ahmet ÖZER ile ilgili:

14.HAFTA GÖRÜŞMELERİ (11 Ocak 2014) başlıklı doküman üzerinde yapılan incelemede:

İmralı Cezaevinde hükümlü olan PKK/KCK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah ÖCALAN ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekillerinden oluşan Heyetle görüşmelerinin yapıldığı, Heyetin Bazı Akademisyenlerin Demokratik Özerklik projesine katkı sunmak istediğini Abdullah ÖCALAN’ a ilettikleri, Abdullah ÖCALAN’ın bir isim söyleyebilir misiniz şeklindeki sorusuna Heyet tarafından Mersin Üniversitesinden Ahmet ÖZER var şeklinde cevap verildiği, yine heyetin Abdullah ÖCALAN’a Ahmet Özer’in akademiden bazı akademisyenlerin kendisine ulaştığı bilgisini aktardığını, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını ancak sizin kitaplarınıza yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiklerini söylediğini ilettikleri, Abdullah Öcalan’ın ise heyete bu durumun önemli olduğunu söyleyerek talimat verdiği tespit edilmiştir.

2) Şüpheli hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri:

Şahıs hakkında 23.11.2023-23.01.2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında 2 Adet suç unsuru görüşmenin bulunduğu, görüşme içeriğinde karşı hedefin Ahmet ÖZER’i arayarak Mehmet KAYA isimli şahsın annesinin öldüğünü söylediği, Ahmet ÖZER isimli şahsında karşı hedeften Mehmet KAYA isimli şahsın numarasını isteyerek parti içerisindeki konumunu sorduğu, karşı şahsın ise Mehmet KAYA'nın iki kardeşinin dışarda (örgütün kırsal alanını kastetmiştir) olduğunu, bir kardeşinin ise cezaevinde bulunduğunu, bu nedenle Mehmet KAYA'ya partinin değer verdiğini ve şahsı ziyaret etmesini istediği, Akabinde Ahmet ÖZER'in Mehmet KAYA isimli şahsı arayarak başsağlığında bulunduğu ve yerel seçimlerde kendisinin yardımına ihtiyacının olduğunu söylediği tespit edildiği, bu hususta şüpheli Ahmet Özer’in terör örgütüyle bağını gösterir en önemli telefon görüşmesine aşağıda yer verilmiştir:

AHMET ÖZER: EE BAŞIN SAGOLSUN MEHMET SAĞOLASIN HOCAM HÜRMET

EDİYORUM ANNEMİZ VEFAT ETMİŞ ALLAH RAZI OLSUN SAĞOLASIN HOCAM ÇOK

ÜZÜLDÜM

MEHMET KAYA : ALLAH RAZI OLSUN SAĞOLASIN

AHMET ÖZER: ÇOK DEĞER VERDİĞİMİZ BİR ANNEMİZDİ

MEHMET KAYA :SAĞOLASIN HOCAM ALLAH RAZI OLSUN SAĞOLASIN

AHMET ÖZER:SİZİN GİBİ DEĞERLİ EVLATLAR YETİŞTİRDİ

Şeklinde konuşmalar yapıldığı belirlenmiştir.

"SİZİN GİBİ DEĞERLİ EVLATLAR" DEDİĞİ ŞAHSIN TERÖR İLTİSAKI

Yapılan araştırmalarda şüpheli Ahmet Özer’in yukarıda yer verilen telefon konuşmasında “SİZİN GİBİ DEĞERLİ EVLATLAR YETİŞTİRDİ” dediği Mehmet KAYA isimli şahsın kardeşi Tahirhan KAYA isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan (PKK/KCK) 19 yıl 7 ay hapis cezası ile 2015 yılında cezaevine girdiği (şahsın terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibata geçerek örgütün Kuzey Irak bölgesinde bulunan kamplarında bomba eğitimi aldığı, 20.07.2011 tarihinde Van polis evine dağ kadrosundan gelen emir ve talimatla eylem kararından önce patlayıcı maddelerle birlikte eylemi gerçekleştiremeden yakalandığı, bu sebeple Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.12.2012 tarihli kararıyla mahkumiyetine karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır) ve halen Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu belirlenmiştir.

ŞAHSIN DİĞER KARDEŞİ DE TERÖRDEN YARGILANIYOR

Diğer kardeşi İbrahim KAYA isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (Devrimci Karargah) suçundan ceza evinden hükümlü iken 20.07.2024 tarihinde tahliye olduğu, bir diğer kardeşi İsmail KAYA’nın ise 28.04.2012 tarihinde Suriye ülkesinden ülkemize yasadışı yolla yanında diğer örgüt mensupları olduğu halde geçerken yakalandığı, kendisinden ele geçirilen dijital malzemelerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la ilgili içerikler olduğu ayrıca bomba yapımı ve devreye sokulmasıyla ilgili bilgilerin olduğu tespitiyle yargılandığı Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi 02.12.2021 tarihli kararıyla mahkumiyetine karar verildiği, kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

PARTİ ÇALIŞMALARI İÇİN İRTİBAT KURMUŞ

“Ahmet isimli şahıs” olarak geçen şahsın ise Ahmet GÜRBÜZ(Van 28.02.1985 doğumlu UYAP-ARŞİV kaydı yok) isimli şahsın olduğu, Ahmet ÖZER'in parti çalışması yapmak ve Mehmet KAYA'yı ziyaret etmek üzere, 15.12.2023 günü Van iline gideceği anlaşılması üzerine uygulanan CMK 140 tedbirinde Ahmet ÖZER isimli şahsın Mehmet KAYA isimli şahıs ile görüşmediği ancak kimlik bilgileri tespit edilen 9 şahıs ile irtibat kurduğu anlaşılmıştır.

CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKANININ İRTİBATA GEÇTİĞİ İSİMLER

İrtibat kurduğu şahıslardan örgütsel kaydı olanlar incelendiğinde;

Şevket TUCİ -Avukat- İltisaklı kurum ile kurulan koordinede kullanıyor olabileceği, şahsın avukat olması nedeni ile PKK/KCK terör örgütü suçlarından yargılanan şahıslar ve aileleri ile irtibatlı olabileceği,

ayrıca yeğeni Agit BALKA isimli şahsın PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürütmekte iken 13.10.2015 tarihinde güvenlik güçlerimize teslim olduğu)

Abdurrahman DOĞAR isimli şahsın Bitlis Terörle mücadele Şube Müdürlüğünce 2014 Terör Örgütünün Propagandasını yapmak 2013 yılında ise 2911 SKM, 2005 yılında Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Devletin Birliğini Ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan adli işlem yapıldığı- 2024 Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı- Van DEHAP HADEP İl Başkanlığı, iltisaklı kurum ile kurulan koordinede PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ Siyasal Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceğinin değerlendirildiği, ayrıca şahıs hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7178 sayılı soruşturması kapasımda terör örgütünün amacı ve stratejileri doğrultusunda 2011 kuruluşu ilan edilmiş olun Halkların Demokratik Yapılanması içerisinde yer aldığından bahisle soruşturma yürütüldüğü, soruşturmanın halen derdest olduğu,

Muhammet Savaş isimli şahsın (Ahmet ÖZER’in teyzesi oğlu) İltisaklı kurum ile kurulan koordinede

Mehmet Sıddık ATABAY isimli şahsın PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürütmekte iken 12.05.2015 tarihinde güvenlik güçlerimize teslim olduğu) anlaşılmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMA DERNEĞİNE GİTMİŞ

Ayrıca şahıs hakkında uygulanan CMK 140 tedbirinde 15.12.2023 günü saat:15.45 sıralarında Ahmet ÖZER ve Şevket TUCİ isimli şahısların Van İlinde faaliyet gösteren terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Ve Kültür Derneği) isimli derneğe giriş yaptıkları tespit edilmiştir.

İDDİANAMEDE YER ALAN DİĞER DETAY: PARA HAREKETLERİ

Şüpheli Ahmet ÖZER isimli şahsın hesabına (29) işlemde “Ahmet özer zilan ve

999/6802184-Ahmet Özer” işlem açıklaması ile 482.750,00 TL para alan KARLI KİTAP KIRTASİYE DAĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. isimli iş yeri hakkında yapılan araştırmalarda işyeri sahiplerinin Sait KARLI ve Faik KAPLAN isimli şahıslar olduğu, Faik KAPLAN isimli şahsın Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/858 ve 2012/1177 soruşturma dosyaları kapsamında PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan işlem gördüğü ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/3196 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem gördüğü belirlendi.

Şüpheli AHMET ÖZER isimli şahsın hesabına Muhammed Sertaç ÖZÇOBAN isimli şahıs adına olduğu değerlendirilen 29.03.2024 tarihinde karşı tarafı bilinmeyen ancak “EFEKTİF YATAN muhammed sertaç özçoban talimatla yatıran” işlem açıklamasıyla gönderilen 40.000,00 USD (O dönemki kur ile 1.289.480,00 TL) para girişinin olduğu görülmüştür.

HTS KAYITLARI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütünden adli olan 694 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, bu şahıslar 47 sinin terör suçların aranıyor kaydının bulunduğu, 5 şahsın halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında bulundukları belirlendi.

BELEDİYEDE DE TERÖR PROPOGANDASI YAPILMIŞ

Şüpheli hakkında yapılan açık kaynak araştırmasında Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali – 3 adı altında 05.10.2024 günü düzenlenen etkenlik kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanında daha önceki tarihlerde PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını yapmak suçundan mahkumiyeti bulunan Rojda Şenses isimli şahsın konser verdiği, konser sırasında terör örgütüne müzahir kitle tarafından terör örgütü ele başı hakkında sıkça slogan atıldığı tespit edilmiştir.

Şüphelinin birçok terör örgütünün propagandası mahiyetini içeren kendi tarafından yazılan kitaplarının bulunduğu, bunlar arasında dikkat çekici olanın ise 2016 yılında yayınladığı “Dağ Sancısı”isimli kitapta İran sınırında bulunan dağ köylerindeki üç arkadaşın hayat hikayesinin anlatıldığı, kendisi tarafından kitapta “gerilla komutanı” diye bahsettiği “Şervan” karakterinin Türk Silahlı Kuvvetlerimizle mücadele ettiğinin övücü bir şekilde hikayeleştirildiği anlaşılmıştır.

-Şüphelinin Belediye Binası içerisindeki makam odasında bulunan ve aşağıya resmedilen derginin 12.sayfasında 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları sırasında çatışmalarda öldürülen Hakan ARSLAN isimli şahsın cenazesinin babası tarafından teslim alındığı ana ait görselin düzenlenip dergi içerisinde yer verildiği görülmüş, derginin ön yüzü, ilgili sayfası ve bahse konu olay ile ilgili PKK/KCK terör örgütü güdümüne yayın yapan “MEZOPOTAMYA AJANSI” isimli haber sitesinin haberi soruşturma evrakına eklenmiştir.

Şüphelinin Belediye Binasında yapılan aramada el konulan Dosya Klasöründe yapılan incelemede dosya Klasörü içerisinde; A4 boyutunda, Word formatında çıkartılmış, yazılmış ve/veya yazımına devam edilen kitap olarak değerlendirilen ve tarafımızca numaralandırıldığında 145 sayfa olduğu görülen yazının bulunduğu görülmüş, yazı içeriklerinde yapılan incelemeler sonucu örgütsel olduğu anlaşılan ifadeler aşağıya çıkartılmıştır.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından HTS ve hesap incelemerinin ardından iddianamede şu ifade yer aldı: