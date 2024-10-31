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İHA

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR VE EVİNDEKİ ARAMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ: SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Özer, gözaltına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer, poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.