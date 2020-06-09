En Son Haber

Milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır'da gözaltına alınıp tutuklanan HDP'li Leyla Güven, tahliye edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU BULUNDUĞU SÜREYE DAYANARAK TAHLİYESİ İSTENDİ

Terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasının ana davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Leyla Güven'in avukatı, müvekkilinin daha önce tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliye edilmesini talep etti.

Avukatının yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Güven'in tahliyesine karar verdi. Güven'in cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.