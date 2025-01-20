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Haber Merkezi

Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yeni gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLAMASI

Soruşturma çerçevesinde Ahmet Özer'in de ifadesi alındı.

Daha önce Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.