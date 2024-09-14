Tütün ve tütün ürünlerindeki vergi tutarı yükseltildi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla sigara ve purolarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL’ye yükseltildi.

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Tütün mamülleriyle ilgili ÖTV uygulamasında değişiklik...

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, tütün ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TÜTÜN MAMÜLLERİNDE ÖTV ARTIŞI

Buna göre tütün ve tütün yerine geçen purolar ve sigaralara Özel Tüketim Vergisi ile maktu vergi tutarında artış yapıldı.

Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 45’ten yüzde 53’e yükseltildi.

YÜZDE 45'TEN YÜZDE 53'E YÜKSELDİ

Diğer yandan maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL’ye yükseltildi.

Bu zam, sigara ve puro gibi tütün mamullerini kapsıyor.

EN UCUZ SİGARA 67 TL OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde PM, JTI ve BAT sigara gruplarında yeni fiyat listesini duyurmuştu.

Sigaraya zam sonrası JTI grubunun en ucuz sigara fiyatı 67 TL, en pahalı sigarası 81 TL, P. M. grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL, BAT sigara grubunun en pahalı sigara 89 TL, en ucuz sigara ise 68 TL oldu.