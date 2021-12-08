Euro
15.5987
0.31%
Dolar
13.7505
0.46%
Altın
790.37
0.71%
Borsa
2.032
1.39%
Bitcoin
697.457
-1.43%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Tuvalet kağıdı ile havlu kağıda zam geldi

    Tuvalet kağıdı ile havlu kağıda zam geldi

    Kurlarda yaşanan aşırı yükselme sonrası market ürünlerinde de fiyatlar arttı. Bir önceki ay 97,5 liraya satılan tuvalet kağıdı 131 liraya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birçok ürüne zam gelmeye başladı.

    Peş peşe gelen zamlar kamuoyunda konuşulurken, son olarak temel ihtiyaç listesinde yer alan tuvalet kağıdı ile havlu kağıdında fiyat artışı gerçekleşti.

    FİYATLAR 131 LİRAYA YÜKSELDİ

    Güncel fiyatlara göre 6’lı kağıt havlu 25.75 TL’den 53.90 TL’ye çıktı.

    24’lü tuvalet kağıdı ise 66.90 TL’den 90.25 TL oldu.

    32’li tuvalet kağıdı da raflarda 97.50 TL’den 131.50 TL’ye yerini aldı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Yüzde 40'a denk gelen artışlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Tuvalet kağıdı ile havlu kağıda zam geldi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir