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- Tuvalet kağıdı ile havlu kağıda zam geldi
Tuvalet kağıdı ile havlu kağıda zam geldi
Kurlarda yaşanan aşırı yükselme sonrası market ürünlerinde de fiyatlar arttı. Bir önceki ay 97,5 liraya satılan tuvalet kağıdı 131 liraya yükseldi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 16:40
- Güncelleme : 08.12.2021 - 16:53
Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birçok ürüne zam gelmeye başladı.
Peş peşe gelen zamlar kamuoyunda konuşulurken, son olarak temel ihtiyaç listesinde yer alan tuvalet kağıdı ile havlu kağıdında fiyat artışı gerçekleşti.
FİYATLAR 131 LİRAYA YÜKSELDİ
Güncel fiyatlara göre 6’lı kağıt havlu 25.75 TL’den 53.90 TL’ye çıktı.
24’lü tuvalet kağıdı ise 66.90 TL’den 90.25 TL oldu.
32’li tuvalet kağıdı da raflarda 97.50 TL’den 131.50 TL’ye yerini aldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yüzde 40'a denk gelen artışlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.