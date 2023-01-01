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    TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu

    TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu

    2023 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan zamla birlikte araç muayene ücreti 1.130,40 TL'ye yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 16:07
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 16:22
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    Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.

    Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.

    TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.

    Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.

    %122 oranında zam geldi

    2023 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.

    1.130,40 TL oldu

    Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.

    Büyük araçlar 1.528,10 TL ödeyecek

    Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

    TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu #1

    Muayene yaptırmama cezası da arttı

    Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç

    Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

    TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu #2

    TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu #3


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