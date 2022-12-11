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TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu

TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverlerin fuara ilgisi yine yoğun oldu. Fuarı gezmek için metrobüsü tercih edenler üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu.