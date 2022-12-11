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TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverlerin fuara ilgisi yine yoğun oldu. Fuarı gezmek için metrobüsü tercih edenler üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu.
- 11.12.2022 - 17:27
TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, pandemi nedeniyle verilen iki senelik aranın ardından, 3 Aralık'ta kapılarını yeniden açmıştı.
Kapanış saati olan 19.00 olan fuara ilgi yine yoğundu.
Uzun kalabalıklar oluştu
Fuara gelmek için metrobüs kullanan ziyaretçiler üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu.
Ziyaretçiler uzun süre bekledi
DHA'nın haberine göre, ziyaretçiler fuar girişinde de uzun süre bekledi.