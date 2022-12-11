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    TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu

    TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverlerin fuara ilgisi yine yoğun oldu. Fuarı gezmek için metrobüsü tercih edenler üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu.
    • 11.12.2022 - 17:27
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    TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu

    TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, pandemi nedeniyle verilen iki senelik aranın ardından, 3 Aralık'ta kapılarını yeniden açmıştı.

    Kapanış saati olan 19.00 olan fuara ilgi yine yoğundu.

    Uzun kalabalıklar oluştu

    Fuara gelmek için metrobüs kullanan ziyaretçiler üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu.

    Ziyaretçiler uzun süre bekledi

    DHA'nın haberine göre, ziyaretçiler fuar girişinde de uzun süre bekledi.

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