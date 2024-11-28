İHA

Sahte dolar krizi Türkiye'yi sardı.

Piyasalar bu söylentiyle çalkalanıyor...

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sahte 50 ve 100 dolarlık banknot iddialarına ilişkin endişe her geçen dakika artıyor.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) konuya ilişkin Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı.

"600 MİLYON DOLAR SAHTE PARA GERÇEK DEĞİL"

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, piyasada 600 milyon dolar ve 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Şeren, "Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık" dedi.

"2 ADET SAHTE BANKNOTA ULAŞABİLDİK"

Şeren, "Son dönemde kamuoyunda dolaşan sahte dolar iddiaları büyük ölçüde abartılıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir şekilde algı ve dezenformasyon yapılmakta ve halkımız arasında panik havası oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu sahte paralara rastlanmamıştır. Yapılan algıyı en net ortaya koyan delil ise şu an elimde tuttuğum banknottur.

Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda sadece 2 adet sahte banknota ulaşabildik. Bu sahte paralar, para sayma makinalarından geçmemiştir. Bu para dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HABERLER DEZENFORMASYON AMAÇLI"

Basında veya sosyal medyada yer alan iddialarına ilişkin konuşan Şeren, "600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" açıklamalarında bulundu.