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    Tuz Gölü'nde flamingolar tehlikeden kurtuldu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini duyurdu.
    • 22.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 11:39
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    Tuz Gölü'nde flamingolar tehlikeden kurtuldu

    Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklaşma ülkemizde de kendini gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl Konya'daki Özel Koruma Bölgesi Tuz Gölü'nde suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo ölü olarak bulunmuştu.

    Flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü, adeta flamingo mezarlığına dönmüştü.

    Bakanlık harekete geçti

    Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek ağustos ayında gölde kapsamlı bir çalışma başlatmıştı.

    Alınan önlemlerle birlikte flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yapıldı.

    Tuz Gölü nde flamingolar tehlikeden kurtuldu #1

    Flamingolara can suyu aktarıldı

    Ardından kalıcı çözüme yönelik olarak borularla su aktarımı çalışmaları hızlandırıldı.

    Bölgeye yakın Gölyazı Mahallesi’ndeki su kaynağından 4 kilometrelik borular döşenerek flamingolara can suyu aktarımına başlandı.

    AA'nın aktarımına göre; çalışmaların ardından ortaya çıkan görüntüler ise yüzleri güldürdü. Müjdeli haberi Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu.

    Tuz Gölü'nde flamingolara can suyu VİDEO

    Tuz Gölü nde flamingolar tehlikeden kurtuldu #2

    "10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı"

    Kurum yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesine karşı alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirterek, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı." paylaşımında bulundu.

    Tuz Gölü nde flamingolar tehlikeden kurtuldu #3

    "Görsel şölen sunuyor"

    Bakanlık açıklamasında, "Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

    Tuz Gölü nde flamingolar tehlikeden kurtuldu #4

    Tuz Gölü nde flamingolar tehlikeden kurtuldu #5

    Tuz Gölü nde flamingolar tehlikeden kurtuldu #6


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