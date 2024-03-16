Tuzla Barış Manço Ortaokulu açıldı Tuzla Barış Manço Ortaokulu açılışı ile ilgili bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yapılan okul yatırımlarının 1.500 kreş yatırımına denk olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı bu okullardan yetişen çocuklarla inşa edeceğiz." dedi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Tuzla ilçesinde belediyecilik hizmetleri çok yönlü olarak sürmeye devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, eğitime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla’ya yeni bir okul daha kazandırıldı.

16 derslik, kapalı spor salonu ve çeşitli sosyal alanlarla donatılmış okul, eğitime başladı.

Başkan Yazıcı, yaptığı yatırımların Türkiye’nin geleceğine yön vereceğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı'nı bu okullardan yetişen çocuklarla inşa edeceğiz.” mesajını paylaştı.

'Eğitim Kenti Tuzla’ hedefi

Tuzla Belediyesi’nin "Eğitim Kenti Tuzla" hedefiyle yürüttüğü eğitim projeleri arasına, 100 milyon TL yatırımla Şifa Mimar Sinan Mahallesi’ne kazandırılan Barış Manço Ortaokulu da eklendi.

Tuzla’da tekli eğitim vizyonu doğrultusunda açılan okul; 16 derslik, bir kapalı spor salonu, iki okul öncesi sınıfı, idari alanlar, dört atölye ve çok amaçlı bir salonu bünyesinde barındırıyor.

“9 okul, 2 ana okulu, 1 BİLSEM’i Tuzlamıza kazandırdık”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılan ortaokulla ilgili şi bilgileri aktardı:

16 derslikli Barış Manço Ortaokulu’nun açılışını gerçekleştirdik. Burada ikili eğitim yapılıyordu, tekli eğitime geçildi. 7 yeni okul inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok kıymetli; bu kapsamda 9 okul, 2 anasını okul yaptık. Bilim sanat merkezimizi de salı günü açıyoruz. Ama okullarımızı sadece açmakla bırakmıyor, boyasını, badanasını, bütün tadilatı, tamiratlarını da yapıp teslim ediyoruz. Eğitim materyalleri, bilişim sınıfları, laboratuvarlar, okulların dezenfeksiyonu hepsi antiseptik alana uygun olarak bütün çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz.

Öğrencilere kırtasiye yardımı ve yemek desteği

50 bin öğrencimize kırtasiye yardımında da bulunuyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi belli bir sayıdaki çocuklarımızı okullarımızda tespit ederek her okulda 20-30 öğrencimize de öğle arasında yemek veriyoruz.

“Yaptığımız okul yatırımları 1.500 kreş yatırımına denk"

Başkan Yazıcı, şu ana kadar yapmış oldukları okul yatırımlarının 1.500 kreş yatırımına denk olduğunu belirterek, bu konudaki sözlerini de şöyle sürdürdü:

Şu anda 9 okul, 2 ana sınıfı ve açtığımız BİLSEM metrekare olarak hesaplanacak olursa, kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1.500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler. Sadece kreş yapmaya kalksak 1.500 tane kreşi şu ana kadar yapmış olurduk.

"Türkiye Yüzyılı'nı bu okullardan yetişen çocuklar kuracak"

Tuzla’ya başka yeni okullar kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Eğitimin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini, bağımsızlığını ve al bayrağı göklerde dalgalandıracak olan çocuklarımız, bu okullardan yetişecek ve Türkiye Yüzyılı'nı bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz.

Açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul yöneticileri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.