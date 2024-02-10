Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2024-2029 yılına ilişkin projelerini duyurdu 2009 yılından bu yana yerel seçimlerde başarı elde eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeniden aday gösterildi. Başkan Yazıcı, aday gösterilmesinin ardından Tuzla için hazırladığı birbirinden özel projelerini tanıttı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yerel seçimi takvimi hızlanıyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı.

Bu isimler arasında en dikkati çeken ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı oldu.

Çocuklarla yakından ilgilenen, yaşlıları ziyaret eden Şadi Yazıcı, örnek bir belediye başkanı olarak zikrediliyor.

2009 yılında göreve gelen ve başkanlığı boyunca yaptığı hizmetlerle anılan Başkan Yazıcı, Tuzla için geri kalan döneme özel, yeni ve birbirinden faydalı projelerini hazırladı.

Tuzlalıların gönlünde taht kuran Başkan Yazıcı'nın 2024 yılından 2029 yılına kadar olan vaatleri ise şu şekilde sıralandı:

Çevre alanında yapılacak olan projeler

Tuzla'daki her detayı düşünen Başkan Yazıcı, yeni projelerle ilçenin çehresine yenilikler katacak.

Yapılacak olan bu projeler sayesinde vatandaşlar, ailesiyle birlikte eğlenmenin ve dinlenmenin keyfini sürecek.

Hem aileler hem gençler bu projeler sayesinde güvenle ve gönül rahatlığıyla piknikler, turnuvalar, kamplar düzenleyecek.

Gençleri hiçbir alanda unutmuyor

Gençlerle beraber olmayı çok seven Başkan Yazıcı, onlar için birbirinden değerli projeler hazırladı.

Gençlerin eğitimine katkı sağlamak isteyen Başkan Yazıcı, millet kırahaathaneleri ve kültür merkezlerini tanıttı.

Belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan Başkan Yazıcı'nın projelerinin geri kalan detaylarına aşağıdaki görsellerden bakabilirsiniz;