Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB adaylığı sorusuna cevap verdi Adem Metan'ın programında "İBB adaylığı" sorusunu yanıtlayan Şadi Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda son damla teri akıtmak görevimizdir" şeklinde konuştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kenti için yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme geliyor.

Yazıcı bu kez gazeteci Adem Metan'ın programına konuk oldu.

Adem Metan, Şadi Yazıcı'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sorusunu yöneltti.

Yazıcı "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecinde kamuoyunda sizin isminizle de konuşmalar yapılıyor, haberleri görüyoruz. Siz bu konuya dair ne söylemek istersiniz, İBB’ye aday mısınız?" sorusuna cevap verdi.

"Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en önemlisi"

İşte Şadi Yazıcı'nın o yanıtı;

22 yıldır siyaset yapıyorum ve 22 yıl boyunca 3 defa belediye başkanı seçildim. Bu dönemlerde önemli şöyle bir süreç vardır; kurumsal bir parti, etkili ve yetkili organları ile karar verir, liderin son sözüyle de hareket edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile 22 yıldır yol yürümek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek benim için makamların en büyüğü ve en önemlisiydi.

"Cumhurbaşkanımızın kararıyla son damla teri akıtmak görevimizdir"